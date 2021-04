Manfred decidió no validar la transición por falta de documentos de respaldo

El vocero de Súmate, Mauricio Muñoz, ratificó ayer en el programa “A Media Mañana” que el alcalde electo, Manfred Reyes Villa, tomó la decisión de no validar el proceso de transición municipal, porque “la información entregada no es suficiente.



“La inestabilidad de estos últimos seis años con los cambios de alcalde no le ha dado una continuidad al trabajo administrativo y técnico”, explicó.



Por ello, se pidió a la Contraloría General de Estado que se le permita al nuevo alcalde Manfred Reyes Villa hacer una auditoría externa a los últimos 15 años de gestión o se vea al camino correspondiente.



Dijo que las últimas tres gestiones, de Gonzalo Terceros, Edwin Castellanos y José María Leyes, están cuestionadas.



“Todo el mundo sabe lo del hospital del niño que en 15 años no hay responsables, que hay un puente caído y un corredor con irregularidades”, declaró.



En tanto, el concejal saliente Edwin Jiménez dijo que “es atinada la decisión de pedir una auditoría, pero tal vez la Contraloría les diga que ya hay auditorías del hospital del niño, ciudad segura, puente caído, desayuno, mochilas y otros”. Pero, servirá para hacer un corte administrativo.

Documentación fue insuficiente



La comisión de transición del alcalde electo Manfred Reyes Villa, de Súmate, no validó el miércoles el proceso, debido a que el equipo del alcalde Iván Tellería entregó documentación insuficiente, y por el constante cambio de autoridades.