Manfred pide a Sánchez plantear al Gobierno “traer vacunas” y convocarán al COED

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, solicitó este jueves al gobernador Humberto Sánchez interactuar con el Gobierno para pedir que puedan traer más vacunas contra el Covid-19, en la primera reunión que ambos sostuvieron para tratar la emergencia sanitaria.

“Tenemos la buena voluntad de poder interactuar con el Gobierno central para poder coordinar, sobre todo, en el tema de las vacunas. Yo le había pedido al Gobernador que nosotros, también, podamos intervenir en lograr ayudar a traer estas vacunas; no es que el Gobierno no quiera traer, tiene el compromiso de 15 millones pero no han llegado por alguna razón o van a seguir llegando y vamos a programar la vacunación poniendo a disposición el campo ferial”.

Ante el colapso del sistema de salud y la falta de vacunas, el Alcalde manifestó: “No se quiere alarmar, pero tenemos que prevenir ayer hemos tenido 440 casos en un día”.

Compartimos imágenes de la conferencia de prensa de



Reyes Villa y Sánchez, luego de la reunión para coordinar acciones contra la #Covid19 #Cochabamba



https://t.co/2XFRQbcCjg



— Los Tiempos (@LosTiemposBol) May 6, 2021

Anunció que además la siguiente semana llegarían 10 unidades de terapia intensiva que se distribuirán en los hospitales municipales Norte y Sur. En tanto, en 35 días se van a tener 10 equipos más.

COED

El Gobernador dijo que el lunes 10 de mayo se va a convocar al COE Departamental “para ajustar algunas medidas que no afecten la economía, pero, que sí tenemos que entender esta emergencia sanitaria (…) vamos a trabajar en hacer un esfuerzo conjunto por la unidad de los cochabambinos”.

La secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, dijo que las acciones incidirán en la prevención, debido a que el uso del barbijo puede marcar una gran diferencia para no contagiarse. Y recordó que la vacuna sólo reduce el impacto de la enfermedad, pero no la evita.

El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, lamentó que la población le haya perdido el respeto a la pandemia con las aglomeraciones y advirtió que el pico de la tercera ola podría darse a fines de mayo, “pero, todo depende del comportamiento” de las personas.

Dijo que se buscará reducir las filas para la vacunación con la habilitación de nuevos espacios como el campo ferial en la laguna Alalay, donde pueden usar siete galpones.

Se definió que el Comité de Operaciones Departamental de Emergencia (COED) se reunirá el lunes 10 de mayo para definir nuevas medidas de contención contra la pandemia.

Primeras acciones

1.- Buscar reunión con el Gobierno central

2.- Ampliar los puntos de detección temprana

3.- Ampliar los puntos de vacunación

4.- Dotar 10 camas de UTI a hospitales Norte y Sur

5.- Mejorar alcantarillado hospital del Sur

6. Mejorar control en los mercados

7.- Reforzar la prevención

8.- Convocar al COED el 10 de mayo

9.- Ley municipal para la emergencia