Procesarán a 34 personas por falsear certificado para vacuna

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) procesará administrativamente a profesionales que otorgaron certificados médicos “falseados” a 34 personas para que se vacunen contra la Covid-19 en la campaña de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).



“Aquellos certificados que fueron observados, especialmente de personas muy jóvenes o pacientes cuya clínica no está asociada a la patología descrita en el documento, están siendo separados para proceder a una auditoría médica”, señaló ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.



Mencionó que el martes se identificó a 10 personas con documentación falseada y el miércoles se observó el respaldo médico de otras 24.



Mamani remarcó que estas observaciones retrasaron la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer, pero, pese a ello, se logró inmunizar 400 biológicos por hora.



“Las demoras en la vacunación fueron porque algunas personas acudieron con documentación falseada o incompleta. Nos referimos a que certificados médicos que no correspondían a la clínica o cuadro que presentaba el paciente. Estamos hablando de recetas médicas improvisadas que quería hacer pasar por certificaciones, otros acudieron con fotocopias que no se pueden validar”, enfatizó.



Ante estas irregularidades, el Sedes reforzó el control al ingreso del punto de vacunación. En un recorrido, algunas personas denunciaron a este medio que una “doctora” ofrecía en las filas dar certificados por un una cantidad de dinero.

Campaña fue un éxito pese a quejas



El decano de la Facultad de Medicina de la UMSS, Edmundo Sánchez, indicó ayer que la campaña de vacunación masiva fue un éxito, pese a los reclamos por falta de dosis.

Detalló que la institución apoyó con al menos 200 personas, 120 estudiantes que ayudaron a vacunar; mientras el resto del personal colaboró con los controles en el ingreso y salida.