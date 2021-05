Sedes planteará restringir circulación domingo por aumento de casos Covid-19

Ante el ascenso de casos de Covid-19, más de 500 por dos días consecutivos, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) planteará que se restrinja la circulación el domingo en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que se desarrollará el lunes, en que se determinarán nuevas medidas para contener la tercera ola de la pandemia.

La prohibición de transitar y al menos otra docena de propuestas para restringir las actividades escolares presenciales en municipios de riesgo alto, limitar el aforo en restaurantes, salones de eventos, campos deportivos, transporte e intensificar los controles al cumplimiento de medidas de bioseguridad fueron analizados ayer en la Sala Situacional.

El encuentro contó con la participación de representantes de diferentes instituciones, quienes analizaron los planteamientos para elaborar recomendaciones, luego de conocer que en el departamento existen 13 municipios catalogados en alto riesgo: Santiváñez, Colcapirhua, Tiquipaya, Shinahota, Tolata, Cochabamba, Tarata, Chimoré, Cliza, Vinto, Sacaba y Colomi.

“Las recomendaciones de la Sala Situacional son importantes, sobre todo lo que queremos es aunar esfuerzos para el cumplimiento, la vigilancia y la supervisión de las medidas que se van determinar en el COED”, mencionó el coordinador de la Dirección del Sedes, José Sejas.

Adelantó que ante el incumplimiento de protocolos desde el sector salud se propone además la reducción de horarios de circulación de lunes a sábado, pero estos serán definidos en consenso con otros actores.

Por su parte, el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani, recordó a la población que Cochabamba continúa con el ascenso de casos.

“Sin embargo, esta semana no vamos a duplicar la cantidad de casos porque algunas medidas que estamos asumiendo están ralentizando el crecimiento exponencial de casos. No estamos planteando nada que no se haya hecho antes, son medidas que se probaron en la primera y segunda ola”, aseveró.

Sobre el comportamiento del rebrote, el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, sostuvo que el pico de la tercera ola podría registrarse en junio y, si la población sigue incumplimiento las medidas de bioseguridad, la cantidad de contagios podría triplicarse en las próximas semanas.

Restricciones

En el municipio de Cochabamba se mantendrán las restricciones del últimos COED durante este fin de semana.

El secretario general de la Alcaldía, Franz Knaudt, enfatizó que el sábado 8 de mayo el horario de circulación será desde las 5:00 hasta las 22:00 y el domingo 9 de mayo será desde las 5:00 hasta las 20:00.

Finalizó señalando que se comunicó esta situación para dar certeza a la gente.

Pruebas de antígeno nasal

Las pruebas de antígeno nasal para Covid-19 que se realizaran en el coliseo de la Costanera seguirán aplicándose la próxima semana, informó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

Por su parte, la responsable de coordinación de salud de la red de Cercado, Nancy Villegas, dijo que las pruebas se hicieron de forma regular.

“En los centros de salud también se está haciendo de acuerdo a la consulta que hacen los pacientes. Por día hemos hecho 400 pruebas, cada jornada estamos detectando un promedio de 50 casos positivos. La afluencia aumentó bastante porque es un lugar estratégico”, concluyó.