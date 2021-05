Trasporte rechaza propuesta del Sedes: “No es cuestión de restringir horarios o parar”

El dirigente del Trasporte Federado, José Orellana, manifestó hoy su rechazo a la propuesta del Servicio Departamental de Salud (Sedes) sobre la restricción de la circulación el domingo.

“Vamos a tener que meterle el hombro para hacer brigadas de inspección para que se cumplan las medidas de bioseguridad (…) No es cuestión de restringir horarios o parar algunos de los días cuando sabemos que en el pasado inmediato no hemos podido controlar, no hemos tenido la capacidad de reforzar los controles”, expresó.

Ante el ascenso de casos de Covid-19, más de 500 por dos días consecutivos, el Sedes anunció que planteará que se restrinja la circulación el domingo en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que se desarrollará el lunes, en que se determinarán nuevas medidas para contener la tercera ola de la pandemia.

La prohibición de transitar y al menos otra docena de propuestas para restringir las actividades escolares presenciales en municipios de riesgo alto, limitar el aforo en restaurantes, salones de eventos, campos deportivos, transporte e intensificar los controles al cumplimiento de medidas de bioseguridad fueron analizados ayer en la Sala Situacional.