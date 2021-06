Tres medicamentos para Covid-19 no existen en las cajas ni hospitales

Los pacientes críticos de Covid-19 requieren al menos 10 medicamentos, sin embargo, tres de ellos, el tocilizumab, avifavir y remdesivir, no existen en las cajas, hospitales públicos ni en las farmacias de Cochabamba.



A pesar de ello, los médicos piden a los familiares que busquen, por lo que muchos deben recurrir al “mercado negro” y a las redes sociales.



“Mi prima se contagió de Covid-19 y estuvo internada en la clínica Copacabana por cinco días. Nos pidieron el remdesivir y buscamos por todo lado, no pudimos conseguir. Al final hicimos traer de Santa Cruz con Bs 2.500, pero no resistió, murió el martes; fue en vano”, dijo Rolando mientras espera ser atendido en la farmacia Boliviana, en la plaza 14 de Septiembre.



Como Rolando está María Elena, quien hace una semana perdió a su suegra porque no consiguió el remdesivir.



“Mi suegra murió el sábado no pudimos conseguir los medicamentos y el oxígeno también se acabó y no pudimos recargar”, contó.



La encargada de la farmacia Boliviana, Sonia de Anze, señaló que a diario recibe por lo menos 100 clientes que buscan tocilizumab, avifavir y remdesivir.



“Por la alta toxicidad del virus, que está más fuerte que la primera ola, la gente está buscando estos medicamentos. No sé por qué en las redes sociales ofrecen estos medicamentos, porque nosotros como farmacia no podemos proveernos de esos”, expresó la encargada de la farmacia.



Añadió: “Hay mucha especulación en las personas que lograron conseguir y los están revendiendo a precios exorbitantes. El Gobierno debería ayudarnos a facilitar la importación de estos medicamentos que son esenciales”.



La administradora de la Caja Petrolera de Salud, Marisol Ágreda, señaló que el seguro no cuenta con estos medicamentos, porque no están inscritos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname).



“Ninguno de ellos está en el Liname. Nos dijeron que el avifavir lo pondrían, pero no socializaron nada concreto. Del remdesivir y el tocilizumab no hay nada. Los asegurados consiguen porque nosotros no podemos cubrir los medicamentos que no están en esa lista y ningún ente gestor debe estar cubriendo”, dijo Ágreda.



En tanto, la directora del hospital del Norte, Cinthia Rojas, señaló que este centro tiene avifavir y el remdesivir, de una donación que hizo el Ministerio de Salud. Por tanto, “todos los pacientes internados tienen el derecho a recibir estos medicamentos”.

Avifavir



El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, anunció que Cochabamba se beneficiará con los 2 millones de pastillas de avifavir que llegarán el sábado al país.



Asimismo, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó que los 2 millones de pastillas de avifavir servirán para 50 mil tratamientos, cada uno de 40 pastillas, contra el coronavirus.





Advierten riesgo de compra en redes



El director del Sedes, Freddy Medrano, advirtió que existen riesgos en la compra por redes sociales de medicamentos como el tocilizumab, avifavir y remdesivir. En estas se pide anticipadamente un abono del 50 por ciento, porque un mal manejo “puede inactivar el producto y no tener el efecto esperado”.

“Todo medicamento tiene su dosificación y tiempo en el cual se debe prescribir. Además, todo tiene una cadena de preservación, buenas prácticas en cuanto al almacenamiento. Si se compra del comercio informal puede que no cumpla esas garantías y se puede inactivar el producto y no tener el efecto esperado”, dijo Medrano.