Inician el traslado de 36 árboles para obras del corredor Quintanilla

La Alcaldía y la empresa Imesapi-POC iniciaron ayer el trasplante de 36 árboles de la avenida Uyuni al Parque del Arquitecto para retomar la construcción del corredor Quintanilla, luego, de tres meses de paralización.



Darling Camacho, activista del colectivo No a la Tala de Árboles, informó que la jueza agroambiental Ilenka Solis levantó la medida precautoria que impedía a la empresa continuar con la obra.



Camacho explicó que la Alcaldía de Cochabamba presentó documentación para subsanar las observaciones y realizar el trasplante de unos 36 árboles, pero siguiendo procedimientos rigurosos, “como una cirugía”, para evitar que las plantas mueran.



De hecho, el traslado es tan delicado que ayer los trabajadores sólo pudieron empezar la extracción de uno de los árboles. “Se han dado cuenta que no es tan fácil y nosotros no nos hemos rendido, vamos a supervisar que todo se haga como está detallado en el juzgado”, dijo Camacho.



En tanto, un sector de los vecinos de las OTB Recoleta y Bajo Aranjuez cuestionaron que el municipio no les haya socializado el reinicio de la obra y tampoco presentado el proyecto a diseño final del corredor.



En el lugar no se halló ayer a ningún representante de la empresa ni del municipio para absolver las consultas de la prensa, sólo trabajadores y supervisores.