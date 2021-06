Alcalde entrega contrato laboral a Armando, el Mickey de la plaza, y abrirá un albergue

El alcalde Manfred Reyes Villa entregó este lunes un contrato de trabajo al ratón Armando y anunció la apertura de albergue para personas en situación de calle en el centro de la ciudad.

Tras entregar un contrato de trabajo a Armando Rodríguez, más conocido como el ratón Mickey, un joven con discapacidad, el alcalde anunció este lunes la apertura de un albergue temporal para que personas en situación de calle puedan acceder a alimentación y a un techo por la noche.

"En estos días que vengo temprano, he visto mucha gente durmiendo en la Alcaldía, en los cuatro laterales de la plaza principal y les he preguntado por qué no van al albergue de la laguna Alalay. Me contestaron porque es lejos, por eso voy a disponer que una de las casas de aquí del centro de la ciudad sea acondicionada para hacer un albergue", dijo.

La autoridad edil mencionó que el refugio permitirá cobijar a personas en situación de calle para evitar que sufran por el frío por el invierno.

"Les vamos a dar desayuno escolar y se van a ir a trabajar. Hay almacenes gigantes, eso vamos a acondicionar", precisó.

Las declaraciones del munícipe surgen luego de entregar el contrato a un joven con discapacidad que vivía en situación de calle.

"Me siento feliz, estoy contento. Les voy a ayudar y apoyar, gracias por darme un espacio, una oportunidad", indicó Rodríguez, quien desde hoy trabajará apoyando actividades educativas en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Cochabamba.