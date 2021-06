Emprenden una campaña por los trabajadores de la prensa

Seguros de que en los tiempos difíciles se conoce a los verdaderos amigos, los trabajadores de la prensa lanzaron una campaña para recolectar fondos para ayudar a los afectados por la pandemia.

Se trata de alcancías identificadas con el logotipo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) que están distribuidas en los medios de comunicación para recibir los aportes de la población solidaria con este gremio.

El secretario ejecutivo de la Fstpc, David Ovando, dijo que “el sistema de salud ha colapsado en Cochabamba, no hay respuesta a las necesidades médicas de esta ciudad, no hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay camas; lastimosamente, las autoridades están mirando de palco”.

Por esa razón, los trabajadores de la prensa van a buscar recaudar fondos para apoyar a todos aquellos afiliados que requieren apoyo económico.

“Son exactamente hasta ahora 197 casos positivos en lo que va de la pandemia, 11 personas fallecidas y 14 casos activos, siete en terapia intensiva. De ellos, cuatro en los seguros y tres con tratamiento en sus casas”.

Sin embargo, incluso las personas que se hallan siendo atendidas en los seguros necesitan de mucha ayuda por el elevado costo de los medicamentos.

Aunque en este último tiempo el gremio ha apoyado a sus compañeros enfermos, los recursos han sido insuficientes.

Por ello se apela a la solidaridad de la población para apoyar a quienes luchan contra esta nueva enfermedad y, como el resto de los enfermos, carecen de los recursos necesarios.

La Fstpc expresó su agradecimiento a las empresas que han apoyado al sector de diferentes maneras como con botellones de oxígeno, vitaminas e insumos de bioseguridad.