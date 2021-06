Las enfermeras rechazan el traslado del hospital infantil

Las enfermeras del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel rechazaron ayer el traslado al hospital Cochabamba, porque se trataría de otra improvisación y piden un sitio exclusivo para los menores de edad.



El sector exige que de una vez se construya un hospital adecuado en la edificación que Albina Patiño donó en 1913, ubicada a lado del antiguo Viedma.



La dirigente de las enfermeras, María Eugenia Zambrana, dijo que están cansadas de trabajar como inquilinos en el hospital materno.



“No contamos con un hospital exclusivo, hemos estado en la anterior infraestructura donde no se ha concluido. Tenemos autoridades que se comprometen con el niño, pero hasta la fecha no tenemos nada”, manifestó.



Dijo que constantemente son acosados por ocupar la maternidad y no tienen la libertad de trabajar con los niños, “hemos sobrepasado la demanda de atención y se han creado nuevos servicios que están desparramados por todo el hospital, acomodados de la forma más inhumana y no podemos crecer”.



El pasado fin de semana el alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó el hospital del niño y sugirió su traslado al Cochabamba, donde hay unas 100 camas sin utilizar. Sin embargo, la administración del hospital infantil le corresponde a la Gobernación.

No les permiten sacar vacaciones



El personal del hospital denunció que no puede tomar sus vacaciones desde hace cuatro gestiones por la pandemia y por la falta de personal para cubrir esos puestos.

También hay personas que están aisladas por el Covid-19 por exponerse a una población que no se cuida y no cumple con la bioseguridad al acudir a los servicios de salud de la ciudad.