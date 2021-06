No usarán 2da dosis de AstraZeneca antes de 90 días; el sistema rechaza

Los puntos masivos de vacunación aún no pueden usar las 30 mil segundas dosis contra Covid-19 de AstraZeneca, que llegaron el lunes a Cochabamba y fueron donadas por México.



El personal de salud argumentó que no las aplica “porque el sistema las rechaza” si es que antes no pasan los 90 días establecidos por el Ministerio de Salud en un instructivo del pasado 30 de abril.



Debido a este inconveniente ayer se generaron problemas en el Hospital del Norte, porque unas 60 personas que acudieron a vacunarse la segunda dosis de AstraZeneca no fueron atendidas, pese a haber recibido un mensaje por WhatsApp. A ello se suma que un día antes se aplicó la vacuna a varias personas.



“Salió el cronograma en la prensa y nos enviaron una citación al celular para que vengamos a hacernos poner la segunda dosis y resulta que después de dejarnos hacer fila, desde las 6, nos dicen que el sistema está rebotando y que tenemos que esperar 90 días”, dijo María Lourdes.



Otra persona, Vanessa, explicó que “el hospital armó un grupo de WhatsApp” por el cual fue informando.



“Las vacunas llegaron y están aquí, por qué quieren seguir poniéndonos en peligro y que esperemos los 90 días si se puede vacunar a partir de los 60”, cuestionó .



Al respecto, la directora del Hospital del Norte, Cinthia Rojas, justificó: “Nosotros nos basamos en las circulares oficiales. La circular (del Ministerio) indicaba que las personas que recibieron la primera dosis deben recibir la segunda a los 90 días”.



La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes, Gaby Quiroga, indicó: “La vacuna no puede colocarse antes porque el sistema no acepta”.

Se recibieron32.820 dosis

El departamento de Cochabamba recibió hasta junio 32.820 primeras dosis de AstraZeneca.



En tanto, el 14 de junio por donación de México llegó un lote de 32.820 de segundas dosis de AstraZeneca.

La dosificación de la vacuna AstraZeneca recomendada por la Organización Mundial de la Salud es la siguiente: dos dosis administradas por vía intramuscular de 0,5 mililitros, cada una separada por un intervalo de entre 8 y 12 semanas.

Además, señala que “los intervalos más amplios entre dosis dentro del rango de 8 a 12 semanas están asociados a una mayor eficacia de la vacuna”.