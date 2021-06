Pese a reducción de casos de Covid-19, falta oxígeno en Quillacollo

Familiares de pacientes con Covid-19 internados en el hospital Benigno Sánchez y el centro de salud de Villa Urkupiña, en Quillacollo, continúan peregrinando para recargar botellones de oxígeno para cubrir el déficit.



Pese a que la cantidad de casos de Covid-19 se redujo hasta en un 50 por ciento, la alta demanda del insumo obliga al personal de salud a pedir a familiares de los enfermos con coronavirus que colaboren con el suministro.



“Es difícil conseguir porque las empresas ya no quieren vender a los particulares. Hemos ido a buscar a El Paso y Vinto. Los médicos nos dicen que no alcanza porque hay muchos pacientes”, relató un familiar.



Por su parte, la directora de centro de salud de Villa Urkupiña, Mireya Zapata, señaló que, por día, al menos requieren 50 cilindros para asistir a 15 pacientes con Covid-19 que dependen de oxígeno.



“De los 50 tubos que necesito, la Alcaldía da 10; por eso es que los familiares están correteando con su cilindro. En este momento tenemos 20 pacientes internados. Lamentablemente, los enfermos llegan en estado crítico con saturación de 50, es decir, requieren terapia intensiva y no sabemos dónde referirlos”, mencionó.

Municipio



Por su parte, la secretaria de Salud de la Alcaldía, Giovanna Colodro, informó que actualmente el municipio distribuye 30 cilindros de oxígeno por día, pero realizan gestiones para firmar contrato con más empresas proveedoras de oxígeno par a duplicar la cantidad.



“En el Benigno Sánchez tenemos 13 pacientes internados. De éstos, seis están críticos, por lo que requieren oxígeno de alto flujo. Tenemos previsto instalar una planta generadora, pero por la alta demanda aún no encontramos empresa”, dijo.