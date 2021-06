Reyes Villa envía cartas a tres laboratorios para vacunas y pide a Gobierno ampliar grupo etario

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó este viernes que envió cartas a tres laboratorios para gestionar vacunas contra la Covid-19 y solicitó al Gobierno que amplíe el grupo etario de inmunización, ante la poca asistencia de personas a los puntos de aplicación de dosis.

“En abril yo tenía la opción de traer dos millones de vacunas de Johnson & Johnson, pero no había la autorización. Ahora se ha aprobado un decreto y yo he enviado a tres laboratorios las notas respectivas, dos de cotizaciones”, dijo Reyes Villa.

Aseveró que los precios de las vacunas “han subido bastante” en comparación con el mes de abril.

“De esa época que era cinco dólares ha subido. El precio es confidencial, sin embargo, le comento que estoy acudiendo haber si se puede lograr la donación. Tenemos ofertas, la viabilidad, como hay autorización por decreto, seguramente esta semana vamos a tener cuándo estaría”, dijo.

Dijo que con el decreto emitido por el Gobierno la entidad encargada de los trámites aduaneros y administrativos será el Central de Abastecimientos y Suministros de Salud (Ceass) del Ministerio de Salud.

El alcalde también dijo que está preocupado por la poca afluencia a los puntos de vacunación, por lo que solicitó al Ejecutivo que amplíe el rango de edad para la población.

“Lo que me preocupa es que la gente no se está vacunando, ojalá el Gobierno cambie el grupo etario, que no solos sea para gente de 40 años, sino hay gente de 20 años, hemos visto fallecimiento de gente joven, ojalá se pueda cambiar el grupo etario”, dijo.

Actualmente, la vacunación anticovid está destinada a las personas mayores de 40 años, por disposición del Ministerio de Salud.