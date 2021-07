Betania peregrinó por dos hospitales en estado crítico antes de perder la batalla

Con tan sólo cuatro años, Betania tuvo que experimentar el drama de peregrinar por dos hospitales en busca de atención médica, antes de perder la batalla contra la Covid-19.



Tanto el Servicio Departamental de Salud (Sedes) como los profesionales coinciden que el virus segó la vida de la niña, porque llegó en estado crítico al hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y al pediátrico Manuel Ascencio Villarroel, donde estuvo internada siete días.



“Hace una semana la internamos, llegó con un cuadro de neumonía, por lo que tuvimos que hacerle la prueba de Covid-19 que salió positiva. Los papás que también presentaban síntomas la trajeron cuando ya estaba en un estado complicado, por lo que tuvimos que referirla a un tercer nivel”, informó la directora del hospital Benigno Sánchez, Patricia Choque.



Remarcó que la niña fue internada sin previa solicitud de referencia de un centro de salud de primer nivel por la urgencia del caso.



“La han traído directamente. Los papás confundieron los síntomas con un resfrío, por eso tardaron en reaccionar, llegó sin ningún diagnóstico médico”, puntualizó.



Choque mencionó que actualmente no tienen reporte de ningún caso activo de coronavirus en menores, pero exhortó a los padres a cumplir las medidas de bioseguridad para no exponer a sus hijos a contagios.



“Los padres de familia tienen que usar barbijo para salir, lavarse las manos y desinfectarse cuando regresan, si tienen síntomas tienen que cumplir con el distanciamiento”, acotó.



Por su parte, el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, aseguró que el “curso prolongado de la enfermedad” derivó en el deceso de la niña.



“Por la necesidad de trabajo que tiene la familia no logró acceder a un centro de salud de forma oportuna y cuando el caso es complicado obviamente es referido a un tercer nivel la atención”, complementó.



En lo que va del año, 2.100 niños se contagiaron con Covid-10, según datos del Sedes. El 80% son por contagio intrafamiliar.