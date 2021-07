200 trabajadores que vacunan y atienden Covid piden su salario

Más de 200 trabajadores de salud que vacunan y atienden casos de Covid-19 bloquearon ayer ayer algunas calles del centro de la ciudad de Cochabamba exigiendo el pago de salarios por cinco meses de trabajo y la recontratació a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), del Ministerio de Salud.

El sector protestó en puertas Sedes solicitando a las autoridades departamentales que coadyuven en la atención de sus demandas.

“Cinco meses que trabajamos sin sueldo y no llegan los contratos para renovar. Las autoridades dicen que la salud es primero pero no pagan al personal, ¿cómo podemos garantizar una atención adecuada así a la población?”, comentó Marianela Pérez, una profesional de salud afectada por la demora en la cancelación de sus sueldos.

Mencionó que entre los perjudicados se encuentran médicos, enfermeras, bioqúimicos y auxiliares que trabajan en centros de salud de primer nivel y hospitales de segundo nivel. Además de personal de salud que hace rastrillajes.

“Algunos han recibido el salario de un solo mes, que es febrero, pero muchos ni siquiera eso tenemos. Trabajaos exponiéndonos, comprando nuestro material bioseguridad porque las alcaldías no nos dan, pero para nosotros no hay respuesta. Todo se queda en promesas, dicen que nos falta informes, eso no es así, hemos presentado todo lo que han pedido cada mes”, reclamó otra persona afectada.

Sobre este tema, el director del Sedes, Freddy Medrano, aclaró que las demandas deben ser atendidas por el Gobierno central y acotó que en una reunión se puso en conocimiento que el trámite para la cancelación se demora por observaciones a los informes que enviaron los trabajadores de salud.

“Ellos son dependientes del Ministerio de Salud, ya se les comunicó que tiene que hacer su representación asa instancia. El Sedes toma en cuenta a personal del TGN e IDH”, enfatizó.

Medrano recalcó que los pagos a este sector son grupales, por lo que si uno se equivoca al presentar el informe afecta a todos.