Cochabamba recién va por el 13% de la vacunación y se guardarán las J&J

Cochabamba va por el 13 por ciento de la vacunación con el esquema completo y el 35 por ciento con la primera dosis; sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) decidió guardar las vacunas Janssen de Johnson & Johnson (J&J) hasta que se acaben las de Sinopharm y Sputnik V.



El departamento debe vacunar en poco tiempo a por lo menos el 70 por ciento de la población meta de 1,2 millones.



De enero a la fecha se ha vacunado a 163.228 personas con la primera y segunda dosis, el 13 por ciento. En tanto, 437.793 recibieron una dosis.



Con las 171.300 dosis de J&J, se vacunará al 14 por ciento de la meta, porque es monodosis.



Sin embargo, el Sedes determinó guardar las 171.300 dosis de J&J “hasta que la Sputnik V y Sinopharm se terminen”, dijo el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.



El representante de la plataforma Cochabamba Sin Virus, Javier Bellott, señaló: “En lugar de esperar a que se termine el uno o el otro, se tiene que ver qué pasa con la gente, por qué no quiere vacunarse. El objetivo central es que la mayor cantidad de gente acceda a una vacuna y estar protegida”.



Asimismo, señaló que, tras un sondeo en la plataforma, se evidenció que el 53 por ciento no acude a vacunarse porque “duda de la eficacia de la vacuna” y otro 31 por ciento aún cree que “le pondrán u chip”.



El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, considera que “el guardado de las vacunas J&J no es lo adecuado; deberían permitir que la gente ya se vacune y, cuando se termine, se tendrán que utilizar las siguientes”.

Segunda dosis se aplica en agosto



La segunda dosis de la vacuna Sputnik V comenzará a aplicarse en agosto, informó el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani Sin embargo, detalló que hay un grupo pequeño que recibió la primera dosis en abril que ya está recibiendo la segunda.

“Los primeros lotes que recibimos en abril eran pequeños, por ello la cantidad de personas que están recibiendo la segunda es menor. Los lotes más grandes se van a aplicar en agosto y septiembre, luego de que se complete los tres meses”, dijo.



Asimismo, se informó que las segundas dosis se están aplicando con normalidad en los diferentes puntos, por lo cual recomendó que la población acuda al mismo punto.





Puntos de vista

"Debería aplicarse la vacuna a todos y no debería guardarse, porque igual necesitamos vacunar a la mayor cantidad . En todos los puntos PAI ya debería vacunarse. Lo ideal iba a ser que lleguen unos 5 millones para el país”

Edgar Fernández - Presidente Colegio Médico

"El objetivo central es que la mayor cantidad de gente pueda acceder a vacunarse para que se pueda visualizar que hay una población relativamente protegida que ya no está vulnerable. Hay que ser coherentes”

Javier Bellott - Cochabamba Sin Virus