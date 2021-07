Limitan a 3 pisos la construcción frente al Correo

La nueva infraestructura que se construye frente al Correo contempla planta baja, tres pisos y un sótano sin acceso vehicular, informó ayer la concejala Claudia Flores tras realizar una inspección.



Esta nueva edificación está dentro del casco viejo de la ciudad, pero no cuenta con protección de patrimonio según el plano “Ajuste de rasantes en el centro histórico y anillos de transición”, proporcionada por Patrimonio Territorial de la Alcaldía de Cercado.



Y es que las edificaciones dentro del casco viejo de la ciudad no pueden sobrepasar los tres niveles. Víctor Zubelsa, parte de la comisión técnica del Concejo Municipal, explicó que una construcción dentro de este sector de la ciudad debe cumplir la Ley No. 042 y un decreto municipal en la cual establece categorías.



Sostuvo que una de ellas es la aceptación de hasta tres plantas haciendo una demolición. La otra es que, si ingresa en la categoría de conservación media, entonces, las modificaciones son específicas. Finalmente, si sólo es restauración, se procede a realizar sólo trabajos detallados.



“La normativa es específica para cada zona y para cada predio, no es de forma genérica. Es un procedimiento completo que si no cumple lo específico se sanciona económicamente, se paraliza, entre otros”, sostuvo.



Flores dijo que continuarán las inspecciones en diferentes zonas del municipio para evitar que se pierda la armonía estética del centro de la ciudad.



Asimismo, pidió a la población que haga llegar sus denuncias a la comisión segunda del Concejo, en la plaza 14 de Septiembre, sobre edificaciones que atenten al medioambiente.