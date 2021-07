Campaña de vacunación en el mercado La Cancha: “Hay vacunas, pasa, pasa, papito”

La campaña de vacunación en La Cancha fue un éxito. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) dispuso 200 biológicos Sputnik V y se aplicaron 182.



Desde antes de arrancar, las personas se mostraron ansiosas por ser beneficiadas. No se registraron largas filas, porque la aplicación fue fluida, incluso algunos dirigentes invitaban a los transeúntes a vacunarse como si ofrecieran sus productos: “Hay vacunas, pasa, pasa, papito” y remataban con: “Gratis es, mamita, pasa”.



Este punto se instaló en la sede de la Federación de Comerciantes Minoristas Gremiales, ubicada por el sector de venta de locotos, en el mercado La Pampa. La jornada contó con personal médico del centro de salud Sennfeld.



La campaña se replicará en este mismo lugar el próximo miércoles 21 de julio con 200 dosis.



El secretario general de Comerciantes de Cochabamba, Juan Rodríguez, dijo que la siguiente jornada será más eficiente.



Esta misma actividad también se prevé hacer en otros sindicatos de comerciantes. Rodríguez afirmó que en los próximos días socializarán con los dirigentes y, a la vez, gestionarán los puntos específicos.



La senadora Lucy Escobar aseguró que La Cancha es un punto estratégico para llegar a centenares de ciudadanos no sólo comerciantes, sino también transeúntes.



Asimismo, dijo que hay mucha demanda de las organizaciones sociales que por diferentes motivos no pueden asistir a los puntos de vacunación, por eso llegarán a otras zonas, especialmente en la zona sur.



Pidió a las otras organizaciones a que envíen una carta al Sedes, dirigida al director Freddy Medrano, o a la Brigada Parlamentaria mencionando la fecha, la cantidad de dosis y la instalación.



Los requisitos para la vacunación del siguiente miércoles también serán los mismos: carnet de identidad y su respectiva fotocopia. Los horarios de atención será de 8:00 a 14:00.