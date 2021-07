Gobernación y Sedes se enredan sobre vacunas Johnson & Johnson

La Gobernación y el Sedes se enredan sobre el inicio de la vacunación con Johnson & Johnson en el trópico de Cochabamba, debido a que el PAI aún no distribuyó los biológicos a esa región.



Las contradicciones comenzaron luego de que el secretario departamental de Desarrollo Humano, Carlos Solá, declaró en televisión que había comenzado la vacunación anticovid con Johnson & Johnson en el trópico.



El anuncio sorprendió porque desde el martes se señaló que los 171.300 biológicos de Janssen, de Johnson & Johnson (J&J), se repartirían en una semana y una vez que los puntos acaben las dosis de Sinopharm y Sputnik.



Pero Solá manifestó: “Los municipios del trópico y del valle alto ya están iniciando con las vacunas J&J”.



Sin embargo, la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes, Gaby Quiroga, rechazó esa versión. Al ser consultada acerca de cuántas vacunas fueron enviadas al trópico, dijo que no mandaron “nada”.



Explicó que recién harán la distribución la siguiente semana, cuando se terminen los saldos de otras vacunas, porque se deben introducir diferentes datos en el sistema, como el número de lote. Pidió trasladar otras consultas al jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.



Después que el PAI remarcó que no envió vacunas al trópico, Solá dijo que en realidad comenzaron a repartirlas, pero aún no se empezó con la atención a la población.



Entonces: ¿por qué dijo que vacunaban? Según Solá, Entre Ríos sólo tenía 150 vacunas y pensaba acabarlas ayer para iniciar con las J&J.



El responsable de la Red de Salud de Ivirgarzama, Limber Miranda, informó que no les llegaron vacunas J&J. Agregó que hoy tendrán una reunión técnica en el Sedes para capacitarse sobre el manejo y el martes podrían recoger nuevas vacunas.

Prevén “umbral de seguridad”



Cochabamba se acerca al “umbral de seguridad” , pero debe mantener sus medidas de bioseguridad para reducir la cadena de contagios, informó el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.

“La cantidad de casos va disminuyendo de manera rápida, estamos pronto a llegar a lo que es el umbral de seguridad, según estimaciones para la tercera ola las semanas 28 y 29, a finales de julio, estaremos llegando al umbral de seguridad; todo esto va a depender del comportamiento que tenga la población”, declaró.

“Esta semana epidemiológica tenemos una reducción del 14% con relación a la anterior, continuamos en descenso”, expresó.