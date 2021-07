Manfred y exintendente chocan por el local “Latidos”, pero sin pruebas

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el exintendente, Fernando Vargas, intercambiaron acusaciones ayer por la devolución del equipo de sonido del local nocturno “Latidos”.



El munícipe dijo que alejó a Vargas porque mintió e incurrió en “extorsión.



“No era ningún lenocinio, era una discoteca regular con todos los permisos y se le ha indicado que ha cumplido todos los requisitos, que ha pagado su multa para que se le devuelva”, dijo.



Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal no se presentó ninguna documentación sobre este negocio y tampoco pruebas acerca del presunto caso de extorsión.



“Él me ha mentido, me ha dicho, no, ya le he devuelto, y lo que le ha pedido al señor es que le diga al Alcalde que ya se le ha devuelto, pero que quería los equipos en donación”, recalcó Reyes Villa.



Vargas ratificó que se alejó por la presión para favorecer a un lenocinio y pidió al denunciante demostrar los cobros irregulares.



El exintendente mostró fotos en las cuales el denunciante y supuesto propietario del local ingresa a la Dirección de Moral y Eventos Públicos para reunirse con la responsable, la sargento Rosemary Corrales. Se lo ve también revisando las computadoras del municipio y paseando con la funcionaria.



La intervención se habría realizado hace un mes, pero los involucrados aún no hicieron público las actas.



Por el caso ya se despidieron a tres funcionarios y se hará una reingeniería de la Intedencia, acotó el secretario General, Franz Knaudt.

Vecinos reclaman por infracciones



Vecinos de la calle 16 de Julio denunciaron que el local “Latidos” infringía constantemente las restricciones de la pandemia por la Covid-19 al permitir el consumo de bebidas alcohólicas y atender fuera de los horarios establecidos, por lo que en reiteradas oportunidades dieron parte a la Policía.

En un recorrido este medio constató que el local está ubicado en pleno centro de la ciudad. Algunos vecinos indicaron que atiende después de mediodía y que pocas veces exhibe un letrero que lo identifica. Otros mencionaron que al parecer cerró, porque en la vivienda que alquilaba ahora hay otra actividad diferente.