Persiste la protesta por 125 despidos en Obras Públicas

El conflicto por 125 despidos de trabajadores eventuales de Obras Públicas persiste. En tanto, la Alcaldía minimiza el reclamo.



Los trabajadores que no fueron recontratados bloquearon ayer el ingreso a Obras Públicas. Sin embargo, un grupo intentó impedir su protesta.



Según el dirigente del Sindicato de Obras Públicas, Julián Rocha, los trabajadores están protegidos por las normas laborales.



Anunció que ante la vulneración de sus derechos acudieron a la Dirección de Trabajo y lamentó que en su lugar haya ingresado nuevo personal.



El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, explicó que los trabajadores no cumplen con los requisitos exigidos por la Alcaldía.



“El porcentaje de personas que no podrá ser reincorporado es mínimo y esto se debe a la falta de documentación o incumplimiento de los requisitos de los trabajadores”, declaró el secretario.