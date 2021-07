Sedes rechaza apertura de locales; Alcaldía quiere reactivar economía

Tras conocer que este martes el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Cochabamba analizará la ampliación del horario de circulación y la apertura de locales nocturnos y restaurantes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recordó que está vigente el Decreto 4688, que restringe la atención de estas actividades económicas.



“Por principio todos los gobiernos municipales pueden analizar en su COEM otras medidas o en su defecto a alguna flexibilización, pero esto no debe ir en contra del decreto gubernativo departamental”, indicó ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.



Afirmó que en la última reunión de la Sala Situacional se recomendó que aún no se proceda a la reapertura de locales nocturnos con base en informes técnicos.



Por su parte, la secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, dijo que la posibilidad de que se flexibilicen más las restricciones preocupa, porque gran parte de la población incumple los horarios de circulación, pese a los controles.



“Hay que seguir haciendo la recomendación de la responsabilidad ciudadana que cada uno tiene para cuidar su vida. Los horarios de restricción no son cumplidos por gran cantidad de la población, varios locales están organizando fiestas, estamos preocupados. Por eso, es que seguimos impulsando la vacunación al ser una forma de protección”, aseveró.



Sin embargo, Rocabado enfatizó que además de las vacunas se deben cumplir con las medidas de bioseguridad básicas, como el uso del barbijo, la desinfección de las manos y el distanciamiento social para prevenir cualquier forma grave de la enfermedad.



Por su parte, el alcalde Manfred Reyes Villa sostuvo que convocó al COEM para analizar alternativas que permitan reactivar la economía de la ciudad y no descartó que se definan nuevas disposiciones.



Acotó que entre las sugerencias están que discotecas, bares y restaurantes operen al 60 por ciento de su capacidad y que los usuarios porten obligatoriamente el certificado de vacunación.



“Vamos a recibir el informe de la Secretaría de Salud para ver la posibilidad de que podamos ampliar en la provincia Cercado el trabajo de los restaurantes y lugares nocturnos, que puedan tener el 60 por ciento de su capacidad, pero que la gente que ingrese tenga la vacuna respectiva, vale decir, el certificado de vacunación, e igualmente en una discoteca que tenga todas las medidas de bioseguridad para pedir un trago”, puntualizó.



La autoridad edil además comentó que otro planteamiento a debatirse es la posibilidad de extender la circulación de vehículos hasta las 24:00.



“Esto también va a fomentar a que la gente se pueda vacunar. Ahora que hemos bajado la ola de contagios, vamos a ir abriendo poco a poco los negocios, eso no quiere decir que nos relajaremos”, concluyó.

Exigirán carnet de vacunación



El presidente de la Asociación de Actividades Nocturnas, René Copola, informó ayer que el sector planteó la reapertura de los establecimientos para acelerar la reactivación económica y afirmó que todos los clientes y el personal que trabaja deberán portar de forma obligatoria el certificado de vacunación.

“Somos el sector activo más afectado por la pandemia, el 70 por ciento de los locales cerró y los que quedamos estamos luchando por sobrevivir. El compromiso es cumplir con los horarios, las medidas de bioseguridad y el consumo de bebidas alcohólicas será moderado, no excesivo. Coadyuvaremos en los controles para cuidar la salud de nuestros clientes”, complementó.