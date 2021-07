Alcaldía de Cercado denuncia al exintendente por dos delitos

La Dirección de Transparencia y Lucha denunció al exintendente Fernando Vargas por la presunta comisión de los delitos de beneficio en razón de cargo y uso indebido de influencias.



El titular de esta unidad, Daviy Ureña, dijo que la denuncia presentada el miércoles al Ministerio Público fue admitida.



Asimismo, indicó que las acciones contravienen las normas municipales, por lo cual también compete un proceso administrativo.



Vargas dejó el cargo de la Intendencia el pasado 14 de julio en medio de denuncias para que devuelva equipos decomisados a un local que incumplía el horario de funcionamiento y las restricciones por la cuarentena.



Ureña argumentó que el local contaba con licencia de funcionamiento como bar y el decomiso que se hizo vulnera el artículo 26 de la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que refiere que en el caso de atención fuera de horario en una actividad económica nocturna la sanción es de clausura, pero no señala algún decomiso.



Sin embargo, Vargas aclaró que la Policía realizó el operativo en el local y convocó a la Intendencia.



“Se trató de un lenocinio que operaba con licencia de bar a nombre de una persona de sexo femenino”, señalo. Además, dijo que no se devolvió los objetos porque no corresponde hacerlo a quien no es el propietario.



Agregó que en el lugar también se encontró pipetas de marihuana, bebidas adulteradas y otros elementos que eran inseguros.



Vargas dijo que cuenta con las pruebas suficientes para desmentir la versión de la Alcaldía en contra de su persona y que continuará con las denuncias. Afirmó que tratan de “manchar” su imagen y camuflar una crisis municipal.