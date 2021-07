Cientos madrugan y hacen fila de cinco horas para recibir la J&J

Las primeras jornadas de vacunación de las dosis de Johnson & Johnson (J&J) contra la Covid-19 estuvieron marcadas por filas de personas que esperaron hasta cinco horas para acceder a esta dosis.



Los establecimientos abren sus puertas a las 8:00, pero las personas madrugan y hasta duermen en el suelo, en sillas y se protegen del intenso frío con mantas.



“Es que es una sola dosis. Así no tengo problemas con esperar a la segunda o que pase como ocurrió con la Sputnik V, que ya no hay”, indicó un vacunado, Diego Murillo, quien hizo fila desde las 3:00.



En cambio, Ceci Flores se hizo fila desde las 6:00 y recibió la dosis a las 9:30. Argumentó que no recibió antes la vacuna, porque aún tenía la enfermedad.



Una vez que arrancó la jornada, la aplicación de los biológicos es fluida, pocas veces se reportan fallas en el sistema único de salud, lo cual provoca demora en la otorgación de certificados a los beneficiados. Incluso, hasta el mediodía, ya no hay las filas como se aprecian a primera hora de la mañana.



El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, indicó que no es necesario madrugar, porque hay las suficientes dosis para los interesados. Remarcó que con esta dosis pretenden abarcar al 70 por ciento de la población hasta septiembre.



“Debe ser la costumbre de nuestra población que algunas veces realiza filas. Sabemos que los primeros días siempre tenemos masiva presencia, pero después vamos a tener que estar rogando para que se vacunen”, señaló Solá.

Nuevo récord



Cochabamba superó el jueves el récord de vacunados en un día con 19.707 dosis aplicadas, 9.089 fueron de J&J. El restante, 2.376 personas, recibió la primera dosis de la Sinopharm y 8.242 la segunda.



Para la siguiente jornada se prevé superar nuevamente este récord, debido a que los establecimientos de vacunación cuentan con personal suficiente.



El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, dijo que se pueden inmunizar a más de 20 mil por día.



Solá aseguró que se puede superar esas cifras porque ahora tres puntos de vacunación atenderán de 13:00 a 18:00. Se trata del Centro de Salud Sebastián Pagador, Centro de Salud Alalay y Centro de Salud Pucarita.

El fin de semana



Nueve puntos de vacunación se habilitaron para que la población se vacune este fin de semana para estar protegido contra el virus.



En los hospitales Norte, Sur y los centros de salud Temporal, Sebastián Pagador y Sarcobamba se vacunará este sábado.



Finalmente, para mañana, domingo, la campaña de vacunación será en el hospital Cochabamba y los centros de salud Villa Israel, Maica Central y Jaihuayco. Ambos días será de 8:00 a 14:00.