Padres protestan por falta de cupos para "la premilitar"

Los padres de familia protestan en el cuartel de Cotapachi de Quillacollo y en la Séptima División de Ejército por la falta de cupos para que sus hijos realicen el servicio premilitar.

Más de un centenar de personas, entre ellos los estudiantes que buscan cumplir con este servicio, se congregaron en el cuartel de Cotapachi exigiendo una explicación, debido a que la propia unidad les envió “invitaciones”, pero resulta que ahora no los recibe.

Una madre contó que primero hizo fila y hasta madrugó durante tres semanas en la Fuerza Aérea, pero, luego le comunicaron que la “invitación” le fue enviada para Cotapachi. Sin embargo, cuando llegó se encontró con la puerta cerrada del cuartel y con decenas de personas en la misma situación.

“Es que somos más de 500, ya no nos quieren recibir, dicen que ya no hay cupos sólo han entrado unos 100 y para qué nos han mandado invitación, hay jóvenes que han venido a dormir, mamás que han venido a dormir, estamos desde el martes, para qué nos da invitación el Ministerio de Defensa sino no los van a recibir”, declaró una de las afectadas a la Red Unitel.

Sólo han entrado unos 100 a Cotapachi y hay más de 300 invitaciones, denunciaron a los medios de comunicación.