Alcaldía no pagó el consumo de agua y luz de hospitales y centros de salud

La Alcaldía de Cochabamba no pagó por el consumo de agua y energía eléctrica de los centros de salud de primer y segundo nivel del municipio, según denunció ayer el concejal Joel Flores.



En el caso de la deuda con Elfec por el consumo eléctrico, es por al menos ocho meses, por lo cual se debe más de un millón de bolivianos.



“Nos preocupa que el actual alcalde y el anterior sean irresponsables e impuntuales con el pago por el consumo de energía eléctrica con Elfec, como lo hace cualquier ciudadano, debería pagar cada mes sin esperar la notificación de corte”, dijo Flores.



“La Alcaldía de Cochabamba ya debe ocho meses a Elfec y la deuda es de más de un millón de bolivianos de todos los centros de salud de primer y segundo nivel. Estamos hablando de más de 28 centros que están consumiendo energía sin pagar”.



Según la denuncia, la mora es desde enero, por lo cual el “incumplimiento de deberes” involucra a los exalcaldes Iván Tellería y José María Leyes.



Por otro lado, Flores también denunció que los establecimientos de salud tienen deudas con Semapa por el consumo de agua, pero no pudo precisar el monto de la deuda o los meses rezagados.



“Sé que se debe del agua y el alcantarillado. Pero no sólo es eso, también deben del alumbrado público, además de las unidades educativas del municipio”, indicó.

Deporte



Hace 10 días, este medio pudo constatar que en el complejo de ráquetbol y squash, en la zona de Sarcobamba, que es administrado por la Alcaldía, no se pagó la tarifa de energía eléctrica desde abril, por lo cual, la deuda era de 2.622 bolivianos. Además, ya estaba pasible a corte y multa por reconexión.