Estudio jurídico definirá acciones sobre puente caído

El alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló ayer que aguarda los resultados de un “estudio jurídico” para definir el futuro del puente colapsado de la avenida Independencia y 6 de Agosto.



“Vamos a ver, hay la oferta de una de las empresas de reponer la plataforma, pero la ley no nos permite aquello, dice que debe ser la Alcaldía. Entonces, vamos a terminar esta semana el estudio jurídico, eso para no tener luego responsabilidades. Lo que puedo asegurar es que vamos a hacer algo, reponer o demoler, no lo vamos a dejar así”, mencionó.



Las dos alternativas se analizan a casi siete años del colapso del puente. La infraestructura se desplomó el 22 de octubre de 2015. Las autoridades determinaron el cierre del paso y no volvió a habilitarse hasta la fecha.



La autoridad edil comentó que tiene conocimiento que se hizo una auditoría técnica para determinar si el arco podrá sostener la plataforma.



Además, hay un dictamen de la Contraloría General del Estado que obliga a la Alcaldía a recuperar los 11 millones de bolivianos invertidos en la construcción de la infraestructura de la empresa Álvarez y del supervisor.



“Nuestra intención no es malograr a esta empresa o a quienes lo han construido, estamos viendo las mejores condiciones tanto para la ciudad, para la Alcaldía como para los que han construido”, aseveró.



Reyes Villa puntualizó que el Ejecutivo municipal está dispuesto a aceptar la propuesta, incluso del supervisor de la obra, Nelson Vega, sobre reponer la plataforma, pero reiteró que cualquier decisión se tomará acatando las normas.



“Estamos viendo la parte jurídica, él hizo muchos puentes, le diría que acepto, pero tengo que ver la parte legal”, señaló.