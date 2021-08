Beramendi sospecha de estafa y negociado en contrato del tren con Joca

La exasambleísta Lizeth Beramendi sospecha que detrás de la venta del 100 por ciento de las acciones de Joca, empresa que se adjudicó la construcción del tren metropolitano, al grupo Urbas de España, existe una estafa al país y un negociado por parte de algunos exfuncionarios.

“Bolivia ha sido estafada. Joca es una empresa que está en quiebra en España. Nosotros advertimos al Gobierno que debía pagar directamente a las empresas bolivianas que están haciendo el proyecto. Sin embargo, han pagado varios millones, obviamente, con todo ese dinero se ha escapado y hace aparecer esta venta de sus acciones”, dijo Beramendi.

En tanto, el presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), Gonzalo Maldonado, dijo que sólo Molinari, la socia de Joca, no puede garantizar la culminación del proyecto, porque su rubro es la construcción del material rodante y no así el diseño de proyectos.



Joca tampoco demostró en estos cuatro años tener la experiencia suficiente para este tipo de proyectos, por lo cual, la línea amarilla del tren aún no cuenta con diseño final.

El proyecto tiene una inversión de $us 447 millones de y un avance financiero del 70 por ciento. Se estima que en septiembre las líneas roja y verde iniciarán pruebas.

Línea amarilla está en riesgo

Al no contar con un diseño final, luego de cuatro años, la línea amarilla está en riesgo de no ejecutarse porque la única solución sería que sea subterránea o aérea, indicó el alcalde Manfred Reyes Villa.