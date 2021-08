Niegan agresión en Tapacarí y piden retorno de maestros

Los padres de familia de Tacaparí negaron haber agredido el lunes a los maestros. Calificaron como difamación para hacer quedar mal al municipio de la zona andina.



Los profesores denunciaron respaldados en videos que los padres tomaron represalias por plantear clases a distancia por la detección de un caso de Covid-19.



“Cómo es posible que interpreten de esa manera. Es una gran mentira. Que nos demuestren con pruebas que les hemos retenido. Además, ellos han hecho cartillas sin consultar a padres”, aseveró Carlos Becerra, representante de la central provincial.



Son 27 profesores que se retiraron el martes, porque aseguraron que no existen garantías y que el centro de salud se niega a realizar pruebas.



El secretario general de los maestros de Tapacarí, Pablo Arias, contó que los padres ingresaron a la escuela y obligaron a los 27 profesores a permanecer con el argumento de que la “Covid-19 no existe”.



Becerra negó que los padres hayan hecho esas declaraciones y afirmó que la enfermedad existe y están impulsando a la vacunación, pero reconoció que en el campo muchos no usan barbijo porque les incomoda.



La Dirección Departamental de Educación instruyó que a los maestros que el lunes retornen a clases presenciales, porque no hay registro de casos de Covid-19 en ese municipio.





Dirección de Educación



El director departamental de Educación, Iván Villa, adelantó que el martes a las 10:00 se reunirán en Tacaparí los 27 profesores, la Federación de Maestros, padres de familia y autoridades de ese municipio.



“Todos tenemos que poner de nuestra parte para solucionar este problema”, señaló.



Respecto al presunto caso de Covid-19, Villa señaló que la información proviene de los maestros, pero no del centro de salud de Tapacarí.