Sedes informa que se acabó el stock de segundas dosis de Sputnik V

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que el stock de segundas dosis de las vacunas rusas Sputnik V para los rezagados se acabó y que esperan el próximo lote de dosis que llegaría las próximas horas.

José Sejas, coordinador de la dirección del Sedes, explicó que durante los primeros días de vacunación de segunda dosis la gente no asistió, por lo que se amplió el rango de vacunación a aquellas personas que recibieron su primera dosis hasta mayo.

Hoy la cantidad de personas que asistió a los puntos de vacunación a recibir la segunda dosis creció considerablemente, explicó Sejas.

“Ha habido bastante afluencia, el Sedes ya no tiene stock de vacunas en su depósito, todas han sido distribuidas a los establecimientos de salud y puntos masivos de vacunación”, dijo a los medios.

Sin embargo, explicó que en los puntos de vacunación se aplicará la segunda dosis hasta donde alcance y que se hará un “corte” en la fila. Los siguientes serán incluidos en una lista que será priorizada en el siguiente lote de vacunas Sputnik V que llegue al país.

“En este momento se procede a la vacunación de las dosis distribuidas, como Sedes ya no tenemos las dosis en depósito, todas han sido distribuidas. En los puntos masivos hay cola, pero han realizado un corte. Las personas que no se vacunen y estén en la lista, se va a priorizar esa personas, no han hecho cola en vano", indicó.

Las segundas dosis de Sputnik sufrieron un retraso en su llegada al país lo que generó protestas de la ciudadanía.

El pasado domingo arribó un lote de 122 mil vacunas, de las cuales poco más de 22 mil fueron distribuidas en Cochabamba.