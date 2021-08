Entre reclamos, filas y desorden se espera la llegada de más Sputnik V

Entre reclamos y desorden, miles de personas esperan la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, de Rusia, debido a que se cumplieron los 90 días para recibir el refuerzo. El Viceministerio de Comercio Exterior anunció el arribo de 125 mil biológicos este sábado.



“No puede ser que nuestras autoridades manejen tan mal esta pandemia. Esta mañana llegamos cerca de dos mil personas al Hospital del Norte, pero muchos se fueron porque los trabajadores del hospital salieron y dijeron que solo hay 800 vacunas”, dijo Juan Antonio Olivera.



Añadió: “Nosotros somos gente de la tercera edad y necesitamos la vacuna. Hace más de 90 días que recibí la primera dosis y tengo miedo que esa vacuna se vaya debilitando, soy el 1.327 en la fila”.



Gloria Panoso, que también buscaba la segunda dosis, fue primero al centro de salud Rojas Mejía, pero al enterarse que ya no había vacunas decidió acudir a la Facultad de Medicina, donde también se agotaron los 350 biológicos disponibles.



“Me tocaba recibir la segunda dosis el 2 de agosto, pero ahora no hay. Da mucha pena porque la mayoría que está buscando ahora es gente de la tercera edad y muchos no pueden caminar de un lado a otro”, dijo Panoso.



Al respecto, el coordinador de la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Sejas, pidió paciencia a la población hasta que llegue el nuevo lote de segundas dosis de las vacunas Sputnik V.



“Los más serio es decir que las vacunas van a llegar. Dar un horario, día o fecha sería irresponsable de mi parte. Nosotros como Servicio Departamental de Salud, una vez que las vacunas estén en nuestro depósito daremos a conocer el cronograma, las fechas y el grupo poblacional que se va a vacunar”, dijo.



Asimismo, explicó que el primer día de vacunación de la Sputnik V, martes, se aplicaron 2.600 dosis; el segundo día, miércoles, 6.060, y el jueves, 8.800.



Ayer se aplicaron alrededor de 1.500 dosis de la vacuna rusa en el Hospital del Norte y la Facultad de Medicina y el saldo, unas 3.040, se distribuyó a los seguros como la Caja Nacional de Salud, Cordes, la Petrolera y otros.



Actualmente, la población vacunada en el departamento bordea las 628 mil personas, en primeras dosis, lo que equivale al 46 por ciento de la meta en Cochabamba. De este grupo 304.677 recibieron la segunda dosis.



Más de 34 mil personas esperan la llegada de segundas dosis de la Sputnik V. Según la información que brindó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, al programa A Media Mañana del Grupo Centro y Los Tiempos, un lote arriba hoy.



Sin embargo, la aplicación de las vacunas se reanudará recién el lunes.

Blanco: “Llegarán 125 mil dosis”



El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, señaló que el segundo lote de más de 125 mil segundas dosis de Sputnik V llegará hoy al país para continuar con la inoculación a las personas que ya recibieron el primer componente.

Sin embargo, el Viceministro no detalló la cantidad de vacunas de este segundo lote que llegará al departamento.



“Todos los que han cumplido más de 90 días tendrán aseguradas sus segundas dosis. Con estas más de 125 mil que llegarán se va a completar e incluso habrá un remanente para los que vayan cumpliendo los 90 días la próxima semana”, dijo Blanco.