Con el nuevo lote de Sputnik, sólo se cubrirá al 26% con la 2da dosis

Con la llegada de 23 mil segundas dosis más de la vacuna rusa Sputnik V a Cochabamba se cubrirá el 26 por ciento de la población que recibió el primer componente contra Covid-19, entre enero y agosto, es decir, 50.570 personas.



La población que recibió la primera dosis llega a 189.770. No obstante, a la fecha, quienes recibieron la segunda llegaron 50.570, por lo cual faltan 139.200 personas (ver infografía).



Sin embargo, no todas las personas cumplieron los 90 días de intervalo y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) espera que el fin de semana arriben más dosis.



Ayer, al reanudarse la vacunación del segundo componente, se vio una masiva asistencia de personas, muchas de ellas rezagadas. Junto a este grupo también llegaron a los puntos de inmunización los que cumplieron con el intervalo de los 90 días.



“Yo tenía que recibir la segunda dosis el 2 de agosto y recién estoy recibiendo porque antes no había. Llegué a las 6:00 y después de cuatro horas recién me están vacunando”, dijo Hernán Delgadillo, vecino que llegó a la Facultad de Medicina de la UMSS desde la zona sur.



Añadió: “Deberían repartir una cantidad considerable a los centros de salud para que no falte y no haya estas colas que vivimos, por lo menos a 200 vacunas a cada centro. Somos de la tercera edad y no podemos ir de un lado a otro”.



En otro punto masivo de vacunación, el campo ferial, se notó que al menos mil personas llegaron en busca de la segunda dosis de la Sputnik V, esta afluencia generó que algunos policías que controlaban las filas hicieran ingresar a conocidos, familiares y amigos al recinto ferial.



“Hay mucha gente que se ha colado con ayuda de los policías que controlan y da mucha rabia, porque todos estamos haciendo un sacrificio para venir temprano y ellos se aprovechan y entran directo, no está bien”, dijo una afectada, Roxana Pozo.



Esta jornada se tiene previsto que la campaña de inmunización con segundas dosis continúe para los rezagados y las personas que ya cumplieron los 90 días de intervalo luego de haber recibido la primera vacuna.



Los requisitos que deben portar las personas en los puntos de atención son el certificado de vacunación (primera dosis) y una fotocopia de la cédula de identidad.