En San Roque suman las voces que piden proteger a los perros

En el Día de San Roque, el santo de los enfermos y los perros, ayer los activistas y legisladores se enfocaron en pedir más protección para los perros ante el creciente comercio, maltrato y abandono.



En tanto, otros voluntarios se dedicaron a mostrar la labor de los refugios y alimentar jaurías que deambulan por lugares transitados, como la laguna Alalay, porque son los animales que más desamparados y expuestos están al hambre y enfermedades.



Muchas de estas situaciones se agravaron con la pandemia, debido a que las familias ya no tienen cómo alimentar a sus perros y optan por abandonarlos. Pero también descuidan sus vacunas.



La senadora Lucy Escóbar (MAS) presentó el proyecto de ley para modificar la Ley No. 700 “Para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato”, que busca poner fin a la venta de animales en mercados como La Pampa y la Feria de Colcapirhua, donde se ha normalizado la exposición y comercio de canes y otras especies.



“No se puede permitir ventas bajo el dolor y la crueldad de los animalitos; sabemos que hay gente que necesita llevar el pan de cada día; pero que cambie de rubro, no con los animales”, declaró.



Además, se propone aumentar la pena de 5 a 10 años por maltrato y también que se trabaje en la prevención en coordinación con el Ministerio de Educación.



Además, se pedirá que el Ministerio de Salud realice campañas de vacunación y esterilización constantes; no cada seis meses. También se debe promover la vacunación contra otras enfermedades.



La concejala Daniela Cabrera informó que en el reglamento se incluyó un artículo específico para fiscalizar.



El artículo 32 dice que el Concejo Municipal de Cercado debe: “Fiscalizar las acciones que garanticen el bienestar, defensa y cumplimiento de la prevención del maltrato animal, en el ámbito municipal”.



En tanto, el refugio Gamaliel recordó con una misa la importancia que tiene el “mejor amigo” del hombre.



En la homilía se destacó que el amor que dan las mascotas es “el más puro y sincero, sin complicaciones” y se remarcó que no deberían existir perros abandonados.



Da tristeza ver tantos animales en las calles, desamparados, expresaron los asistentes. “No deberían existir animales abandonados en la calle, pasando frío, enfermedades y accidentes”, se remarcó en la celebración.



Decenas de personas asistieron y llevaron a sus mascotas al refugio, que actualmente tiene 150 canes.

El Alcalde anuncia albergue y clínica



El alcalde Manfred Reyes Villa presentó los murales que se realizaron en el Centro de Zoonosis y anunció la construcción de un albergue y hospital para mascotas en 2022.

En tanto, anunció que se intensificará la esterilización de los canes callejeros para no optar por la vía fácil de sacrificarlos.

“Queremos evitar los canes en las calles, pero no se trata de ir agarrarlos y matarlos, sino no vamos a esterilizar. Además, le pido a la población que no deje a sus mascotas en las calles, son parte de nuestra familia”, dijo el munícipe.



Los proyectos para los canes se incorporarán en el POA de 2022.