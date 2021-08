Destruyen 20 vehículos por lío de rutas en Colcapirhua y convocan a un ampliado

Al menos 20 vehículos con los vidrios destruidos es el saldo que dejó ayer el conflicto por rutas y dirigencias paralelas en la Central del Transporte de Colcapirhua.



Choferes de diferentes líneas de transporte público se enfrentaron, luego de que un sector procedió a bloquear las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz para exigir a la Alcaldía de Colcapirhua que haga cumplir la normativa municipal 003/2017.



“La central fue fundada el 2 de febrero de 2016, sin embargo, hay un grupo reticente que se alejó y está conformando un grupo paralelo que no está reconocido por la federación del autotransporte. Estamos convocando al diálogo para el 25 de agosto a fin de buscar la unidad”, informó el dirigente de la Central del Transporte, Darlin Antezana.



Mencionó que el bloqueo se desarrollaba de “forma pacífica” hasta que los conductores del sindicato 15 de Abril intentaron levantar la medida de presión y rompieron las ventanas de los motorizados.



Antezana sostuvo que se identificó a los responsables de los destrozos y se acudirán a las instancias correspondientes para que sean sancionados.

Perjuicio



El bloqueo de la vía troncal duró un poco más de una hora y perjudicó a decenas de pasajeros que se trasladaban al centro de la ciudad, según constató este medio.



Por su parte, el representante del sindicato 15 de Abril, Mario García, anticipó que no acudirán a ningún diálogo convocado por el bando contrario.



Agregó que se solicitará al alcalde Nelson Gallinate que reconozca a su sector como los legítimos dirigentes del transporte en Colcapirhua hasta el 26 de agosto.



“Los que bloquearon no son sindicatos del municipio, son foráneos, son gente que viene de Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe. Detrás del bloqueo hay intereses personales, por eso las bases se han organizado para desbloquear, además vivimos del día, no pueden perjudicarnos”, subrayó.



Al respecto, el Alcalde añadió que se firmó un acta de entendimiento con los bandos en conflicto. Estos se comprometen a intentar superar sus diferencias en un ampliado que se realizará el 25 de agosto.



Asimismo, recalcó que se intensificarán los controles para frenar los desdobles de rutas y otras deficiencias.