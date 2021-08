Unos 7 mil rezagados aún esperan la segunda dosis de la vacuna Sputnik V

Más de 7 mil personas rezagadas aún esperan la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, de Rusia, en Cochabamba.

Día que pasa, la cifra incrementa porque son 139.200 personas que recibieron el primer componente en los seis meses de vacunación.



El coordinador de Dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Sejas, indicó que aún no se tiene confirmada la hora y día en el que llegarán más segundas dosis de la Sputnik.



“Estamos a la espera del comunicado oficial de la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Una vez que lleguen, inmediatamente se va a realizar la parte logística, administrativa y técnica para empezar a hacer la aplicación a este grupo pendiente”, dijo.



“No es grande este grupo (de rezagados) que tiene que recibir las segundas dosis, aproximadamente están entre 6.500 y 7 mil personas. Con el nuevo lote que llegará los próximos días, estaremos completando al grupo faltante y entraremos a ritmo de vacunación en el día que corresponde”.



La secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, indicó que serán más de 20 mil dosis las que llegarán a Cochabamba.



“Esperamos que este fin de semana ya esté aquí el lote de vacunas y con eso no tendremos ninguna vacunación pendiente de segundas dosis de la Sputnik V. Asumimos que van a llegar entre las 22 mil o 25 mil”, dijo.



Entre enero y agosto, el Sedes recibió 189.770 primeras dosis. A la fecha, llegaron 50.570 de segundas, por lo cual faltan 139.200. Sin embargo, no todas cumplieron los 90 días de intervalo.

Llegada



El Ministerio de Salud informó ayer que hasta el 27 de agosto llegarán 323 mil vacunas del segundo componente de Sputnik V.



“Van a ir llegando paulatinamente a medida que se vayan produciendo y nos las irán entregando para que antes de fin de mes ya tengamos la cantidad que necesitamos de estas 400 mil que ya han cumplido los 90 días”, de intervalo de 90 días, afirmó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.