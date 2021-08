Desfogarán agua de La Angostura, pero regantes insisten en bloquear

Pese a que pobladores de 18 comunidades aledañas a la represa de La Angostura aceptaron ayer por “única vez” que se desfogue agua hasta un metro de la ataguía del embalse para destinarlo a riego, los regantes de cuatro regiones del departamento ratificaron que bloquearán y se movilizarán el lunes.



“A nosotros no se nos notificó con ningún acuerdo, es por ello que en un ampliado hemos decidido bloquear desde el lunes pidiendo el respeto a los usos y costumbres, reglamentación de la Ley Nº 2878, una tarifa agropecuaria y ductos para implementar el componente riego de Misicuni entre otras necesidades”, señaló el vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº1, Vladimir de la Barra.



En tanto, el viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Wilder Quiroz, informó que se logró consensuar con los comunarios que viven por inmediaciones de la laguna un acuerdo para que permitan soltar 32 centímetros de agua para atender la demanda.



La autoridad gubernamental arribó al lugar para explicar a los vecinos, dueños de restaurantes y lancheros el alcance del acuerdo.



“En un debate de más de tres horas, se ha optado por la siembra de agua y manejo sostenible de la cuenca Sulti y Angostura con enfoque agroturístico. Vamos a reforestar con plantas nativas la parte alta y la media con frutales. Invertiremos 5,7 millones de bolivianos para apoyar la vocación productiva del valle alto”, precisó.



Por su parte, un poblador, Oscar Claros, afirmó que el bajo caudal afectó la provisión de agua para consumo.



“Los pozos ya no tienen agua para consumo humano ni para lechería. Con los 32 centímetros que estamos soltando los regantes no van a llegar ni al kilómetro 5, esto que estamos haciendo es desperdiciar el agua. Lo que solicitamos es que sepan administrarlo y no lo malgasten”, recalcó.



En un recorrido por la represa se constató que el caudal es reducido, por lo que los botes que se emplean para que los turistas conozcan el vaso de agua presentan dificultades de navegabilidad.



“Hay sectores donde la profundidad de agua es de 2 metros, en otros de 1,5. Lo que queremos poner en conocimiento es que, en los dos últimos meses, por evaporación, hemos perdido 60 centímetros y estimamos que hasta que lleguen las lluvias por la calor el caudal se reduzca otros 70”, acotó.



Antes de la firma del acuerdo, los pobladores de la zona se encadenaron e instalaron una huelga de hambre en defensa de La Angostura exigiendo a las autoridades nacionales y departamentales que se garantice la supervivencia de la flora y fauna de la represa.



Los lancheros también exigieron la reparación de los daños a basureros y equipos que se registraron en los enfrentamientos con los regantes el pasado miércoles.



Pese al acuerdo, la maquinaria no pudo abrir la ataguía ayer, debido a que fue cerrada con un muro de cemento y piedras. Se espera que los trabajos continúen este sábado.

Priorizarán riego en la zona sur



El representante de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº1, Vladimir de la Barra, señaló ayer que con el agua desfogada se priorizará el riego de cultivos de la zona sur de la ciudad de Cochabamba porque es uno de los puntos más críticos por la sequía.

“A nosotros no nos han convocado aún, pero necesitamos que nos dejen sacar agua por lo menos para regar toda la zona sur”, sostuvo.

Por su parte, el viceministro de Recurso Hídricos, Wilder Quiroz, adelantó que se convocará a través de la Gobernación y el Servicio Nacional de Riego a los regantes en próximas horas para conocer sus demandas.