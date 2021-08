El salteñero, José Ramos: “La vida me quitó un don; me dio otros”

José Ramos Rodas no se deja vencer por la adversidad. No puede caminar, pero es músico, locutor, panadero y ahora salteñero por la crisis de la pandemia.

A diario se lo puede ver desplazándose en su silla de tres ruedas vendiendo sus salteñas Delis, en la zona oeste. Además, habilitó un punto de venta en la calle Colquiri y Nicasio Gutiérrez.

“En las calles camino en mi silla de ruedas, ambulando mis salteñas hasta la puerta de los clientes para que así prueben el sabor y más adelante vengan hasta mi casa para hacer los pedidos”, contó José.

Dijo que aprendió el oficio el año pasado, durante la cuarentena rígida por la pandemia de la Covid-19.

Inicios

“Antes de hacer salteñas, yo tenía una panadería y pastelería, pero en la pandemia mucha gente comenzó a hacer pan en sus casas y eso hizo bajar mis ventas, así que busqué otras alternativas”, dijo.

Añadió: “No ha sido fácil, tuve que probar varios sabores, perfeccionar la masa, todo con tutoriales en internet. Tardé unos tres meses en encontrarle su punto y sigo intentando”.

Sobre su discapacidad física, José señaló que no fue un impedimento para hacer lo que le gusta: componer canciones, tocar instrumentos como el charango y la guitarra o trabajar para su familia.

“A mí me ayudó bastante la música, yo me expreso a partir de composiciones. La vida me quitó un don, pero me dio otros a cambio. Hay gente que primero ve la silla de ruedas o la muleta, no se da cuenta que ahí está una persona que está emprendiendo un negocio, sobre todo, en tiempos complicados”, dijo.

“No siempre se pueden hacer las cosas con los brazos y los pies; mientras tu corazón siga latiendo y tu mente funcione, puedes hacer mucho”, reflexionó.

El próximo objetivo que se trazó José es abrir una sucursal en el centro de la ciudad para llegar a más personas con sus salteñas Delis.

Proceso

Para elaborar las salteñas, José prepara el jigote por las tardes. Al día siguiente, arma las salteñas desde las 5:00 y las refrigera para que mantenga su consistencia. Entre las 7:00 y 7:30, las hornea, y sale a la venta luego de las 8:00.

José Ramos Rodas invita a la población a probar sus salteñas en sus cinco sabores: pollo, res, fricasé, mixto y la novedad Supay: de fricasé súperpicante.

El número de contacto es el celular 77490875 para promocionar sus salteñas.

SALTEÑA SUPAY, LA NOVEDAD

La salteñería Delis, de José Ramos Rodas, implementó la salteña Supay, de fricasé súperpicante, que además tiene un par de cuernos en el repulgado para diferenciarla del resto.

“La novedad es mi salteña Supay, que quiere decir diablo (en Quechua), es especial para los clientes que les gusta sentir el picante de la salteña. Muchos que tienen resaca lo comen para reaccionar”, dijo José.

A diario, la salteñería Delis elabora 50 salteñas, con lo cual José Rodas se mantiene en esta temporada crítica de la pandemia que dejó a muchas personas sin trabajo.