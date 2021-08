Pobladores tomaron Albarrancho para presionar por obras del POA

Pobladores de Albarrancho y La Maica tomaron ayer la planta de tratamiento de aguas servidas de Semapa, en la zona sur, para exigir a la Alcaldía de Cochabamba recursos del POA para obras de mejoramiento vial y plan de mitigación ambiental



También para que se cumplan los acuerdos firmados con anteriores autoridades.



“Estas aguas van por los ríos, por lo cual están contaminando esas aguas con los que hacemos el riego. Sobre el POA, nos deben recursos desde 2016 y ahora nos dicen que no nos pueden hacer un empedrado ni el revestimiento de canales de riego, porque dicen que no estamos dentro del radio urbano”, dijo el dirigente de la subcentral Maica, Boris Alba.



Añadió: “Creo que la Alcaldía está dando prioridad a otros sectores que no viven del agro, poniéndonos en segundo o tercer lugar a nosotros. Lo único que estamos pidiendo es que se nos ejecute lo que nos corresponde porque son recursos de participación popular”.



Al final de la tarde, después de la visita del secretario de Gobernabilidad, Gustavo Vargas, los pobladores movilizados declararon un cuarto intermedio hasta esta jornada, informó la dirigente de la subcentral de Albarrancho, Julia Orellana.



“Hemos declarado un cuarto intermedio hasta el día de mañana (hoy). Se instalarán mesas de trabajo en Obras Públicas con los secretarios de la Alcaldía desde las 8:00 y a la conclusión nos reuniremos con el Alcalde”, dijo Orellana.



Advirtió: “Si no se logra nuestras demandas vamos a tomar medidas más drásticas, porque todo el sector agrario es el más afectado con esas aguas servidas de Semapa”.



La toma de la planta de tratamiento de Albarrancho duró más de ocho horas, en la cual los pobladores cerraron la vía principal hacia el valle bajo por el sector de Caico.



Otro factor que molestó a los agrarios es que la Alcaldía comenzó algunas obras de mejoramiento en el distrito 16 que aún no está consolidado, señaló el dirigente.