La vacunación se estanca y faltan 14 mil segundas dosis de Sputnik V

La vacunación contra el Covid-19 está estancada en Cochabamba. La cobertura es del 52 por ciento y aún no se llega al 70 por ciento para lograr la “inmunidad de rebaño”.



“La asistencia a los centros de vacunación está mejorando. Ahora tenemos el 52 por ciento alcanzado; estamos subiendo el porcentaje, pero aún no es suficiente. Las personas deben entender que las vacunas son la mejor alternativa para hacer frente a la pandemia”, enfatizó la secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado.



Hasta la pasada semana, el departamento contaba con 370 mil dosis disponibles para la población en todos los centros de vacunación, ahora hay 360.865, la mayoría de Sinopharm, de China.



Antes el Servicio Departamental de Salud (Sedes) afirmó que para llegar a la “inmunidad de rebaño” se requiere que el 70 por ciento de la población esté vacunada. Esta es la meta prevista para septiembre, antes de la cuarta ola.



Sin embargo, la asistencia de la población a los puntos de vacunación nuevamente descendió. Ya no se aprecian filas como solían haber antes, incluso se habilitó otro punto masivo que funciona en las tardes.



Ayer, se sostuvo una reunión con los coordinadores de redes de salud de distintos municipios y la Gobernación con el fin de reajustar las estrategias de vacunación y determinar estrategias para impulsar la cobertura de vacunación.



La meta de vacunación es de 1,2 millones de personas.

Falta Sputnik



La demanda de las segundas dosis de Sputnik V, de Rusia, va en aumento y las autoridades departamentales aún desconocen la cantidad que recibirá Cochabamba para los rezagados.



Ayer, el Viceministerio de Comunicación anunció en su cuenta oficial de Facebook que más dosis llegarán hoy martes al país y que los Sedes reajustarán los cronogramas de aplicación.



Rocabado aseguró que ya se aplicó más del 70 por ciento de la Sputnik V en Cochabamba.



Sin embargo, entre 10 mil a 14 mil personas esperan el componente de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.



En total, Cochabamba recibió 189.455 primeras dosis de Sputnik V. Hasta la fecha unas 50 mil personas recibieron el segundo componente y unas 14 mil ya cumplieron los 90 días de plazo.



Los dos últimos envíos que llegaron se agotaron en cuestión de días y se espera que este martes se cuente con un nuevo lote de biológicos para reanudar la vacunación contra el Covid-19.