Asfaltarán la avenida Circunvalación y Chapare, pero buscan fondos

La Gobernación de Cochabamba aseguró que las avenidas Circunvalación y Chapare serán asfaltadas, pero los trabajos no comenzarán este año porque aún no existen recursos.



Desde el lunes, los dirigentes de la OTB Fabril Huayllani de Sacaba cumplen una huelga de hambre en la plaza 14 de Septiembre para exigir estos trabajos. El dirigente Jarlín Coca señaló que la continuidad de estas vías ayudará a desfogar el tráfico de la avenida Villazón, que conecta Sacaba y Cercado.



“Esto no sólo beneficia a nuestro municipio, sino también al departamento porque será fluido. Lamentablemente, las autoridades se han olvidado de nuestras peticiones y de sus compromisos con estas obras”, agregó.



Al respecto, el secretario de Coordinación General de la Gobernación, Pedro Carvajal, aseguró que las obras de ambas vías demanda una inversión de 28 millones de bolivianos aproximadamente. No obstante, el departamento aún no cuenta con el recurso debido a los recortes que hubo en otras unidades debido a la pandemia de la Covid-19.



Carvajal indicó que sostuvieron reuniones con los dirigentes y se aclaró que este año se harán proyectos de continuidad.



Además, dijo que el gobernador Humberto Sánchez envió notas en la cual explica que para el próximo año se gestionará recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y otras fuentes.



Otra alternativa que propuso el concejal suplente Alejandro Quisbert de Sacaba es buscar un financiamiento de una ONG de Canadá la cual, según la autoridad, está interesada.