DDE: El 83% de escolares volvió a las aulas para tener una “mejor enseñanza”

El 83 por ciento de las unidades educativas del departamento volvieron a clases presenciales o semipresenciales. El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, aseguró que estas modalidades son por una “mejor enseñanza”.



“A los colegios hemos recomendado en lo posible, cumpliendo las medidas de bioseguridad, volver a clases presenciales o semipresenciales. Sabemos muy bien que con estas modalidades conseguimos mejores resultados de enseñanza”, señaló Villa.



Del porcentaje restante, la mayoría es de Cercado 1, zona central y norte. Los demás son colegios de otros municipios que aún no lograron equipar con bioseguridad.



Villa aclaró que no existe ninguna instructiva departamental o nacional que obligue a los estudiantes a retornar a las aulas. “Consideramos que si no tenemos vacunas para los estudiantes aún se pueden contagiar, por eso está la determinación de los padres de familia”



El ciclo escolar se encuentra en la culminación del segundo trimestre. La autoridad señaló que a partir del 25 de este mes la DDE instruirá que se entreguen las libretas con sus respectivas calificaciones. Sin embargo, esto depende de la disposición de los padres de familia y maestros.