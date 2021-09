Contaminación del río y químicos amenazan a 87 especies de aves

La contaminación del agua del río Rocha y la presencia de productos químicos ponen en riesgo la supervivencia de 87 especies de aves en este corredor ecológico.



El lugar se constituye en uno de los más importantes para la fauna en el eje metropolitano, según una investigación realizada por especialistas del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny.



El director de la institución, Ricardo Céspedes, señaló ayer que el estudio establece que el cerro de San Pedro es uno de los sectores más vulnerables, porque concentra a la mayor cantidad de aves. Por esta razón, urge que las autoridades departamentales y municipales trabajen de forma conjunta en su preservación.



Las declaraciones surgen a raíz de la denuncia de los vecinos de la urbanización Colinas de Andalucía de Sacaba sobre la muerte de 20 aves por el uso de plaguicidas a orillas del río.



“Hemos estado en el sitio donde constatamos que existen grandes plantaciones de lechuga. La presidenta de la urbanización nos comentó que habían fumigado los cultivos, este es un problema no sólo para las aves que encontramos muertas, es probable que hayan comido los insectos que estaban moribundos en el lugar y que eso les haya afectado”, remarcó.



Céspedes alertó que emplear químicos en sembradíos no sólo perjudicará a las aves, sino también a las personas que consuman esta verdura.



“El río en esa zona parece una cloaca, eso es también un riesgo. Igual observamos que no se conserva el bosque periférico en las orillas, pese a que está en las normativas medioambientales para conservar la biodiversidad”, añadió.



Entre las especies afectadas “están el azulejo, naranjero, cortarramas, gorrión de collar rufo y el tiranuelo coludo”, finalizó.





Madre Tierra dará un informe de aves



Técnicos de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación acudieron al sitio donde murieron 20 aves para tomar muestras que fueron enviadas a un laboratorio para conocer las causas de los decesos.

La responsable de esta repartición, Maricela Rodríguez, anticipó que en función a los resultados se analizarán las acciones a tomar de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Ayer nuevamente vecinos del lugar alertaron que en los sembradíos de lechuga hay rastros del uso de fertilizantes, por lo que piden a las autoridades asumir medidas para evitar mayor afectación a la variedad de aves que acuden al lugar por frutos e insectos.