Investigan al Alcalde de Colcapirhua, temen un “golpe”

La Fiscalía investiga al alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, de Comunidad Ciudadana (CC), por la presunta falsificación de un documento médico y una boleta de garantía para ganar una licitación en una entidad estatal.



El hecho se habría registrado antes de que fuera electo como autoridad edil.



Dirigentes y vecinos temen que el proceso genere inestabilidad y apuntan a exautoridades y concejales de la misma bancada de intentar dar un “golpe municipal”.



Gallinate ayer se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público por este caso.



“Es una denuncia realizada por algunas personas malacostumbradas a extorsionar. La población se ha concentrado porque se ha ido difundiendo información falsa en redes sociales, eso generó susceptibilidad y han venido a apoyar la gestión”, informó.



El munícipe dijo que detrás de la denuncia están un exsenador y un concejal, pero no los identificó.



“Nos hemos abstenido a declarar. La población llegó a apoyarme de forma voluntaria, por eso me siento fortalecido”, remarcó.



Por su parte, el presidente del Distrito E, Roberto Rocha, afirmó que los vecinos se trasladaron a puertas de la Fiscalía para respaldar al alcalde y repudiar la actitud de algunos legisladores que estarían detrás del proceso.



“Hay concejales que están en afán de querer subir a la silla edil. No queremos llegar a lo de Quillacollo, donde cada mes se cambiaba alcalde: Estamos saliendo de la pandemia y tenemos pocos recursos, necesitamos trabajar en la reactivación económica. La Alcaldía se gana con votos, no con chicanerías”, puntualizó.



Pese a que los movilizados exigían la presencia de todos los legisladores en la concentración, sólo una concejala se hizo presente.