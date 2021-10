Toman K’ara K’ara otra vez por “política” y para exigir más obras

Pobladores de K’ara K’ara tomaron el botadero municipal para exigir obras y el cumplimiento de los convenios firmados con anterioridad. En tanto, el secretario de Gobernabilidad del Cercado, Gustavo Vargas, calificó la movilización de un movimiento “político interno entre ellos”.



“Estamos en contacto con ellos. Vamos a avanzar en las soluciones. Para nosotros es un problema político interno entre ellos”, dijo Vargas.



En tanto, el vocero del municipio, Henry Rico, señaló que este movimiento está siendo coordinado por algunos actores políticos que buscan desestabilizar la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.



“Nosotros no justificamos este bloqueo porque tiene tintes políticos, impulsados por Joel Flores y algunos asambleístas departamentales. Creen que con eso puede haber fuerte presión para afectar la gestión del Alcalde. Los convenios que se han suscrito se han cumplido unos y los otros están en proceso”, dijo Rico.



Este es el primer bloqueo en el relleno sanitario durante los cinco meses de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.



Entre las demandas de los pobladores que tomaron el botadero están el cierre del relleno sanitario, regularización de urbanización del proyecto Tamborada, ejecución de proyectos rezagados, subvención de agua y un centro cultural.



“Las autoridades han incumplido los convenios, no han inscrito nuestros proyectos en su reformulado. Queremos la presencia del Alcalde o en su defecto la presencia de autoridades mayores. Si no vienen las autoridades vamos a masificar para hacer conocer nuestras demandas”, dijo Juan Choque Flores.



Otra vecina, Bárbara Morales, manifestó: “Viviendo aquí tenemos que soportar los malos olores. Nuestros niños que van a la escuela se enferman y esa es la molestia, que se cumplan los convenios”.

Servicio de EMSA y basura en las calles



Tras el primer día de bloqueo al botadero de K’ara K’ara en la ciudad se retuvieron alrededor de 700 toneladas de basura.

Durante las primeras horas, los carros recolectores de EMSA limpiaron algunos puntos de la ciudad, pero luego de llenar los vehículos se replegaron.

En algunas esquinas de la ciudad los vecinos comenzaron a dejar basura. Otros optaron por llevarla a los cuatro contenedores soterrados que instaló el alcalde Manfred Reyes Villa.

Para esta jornada se tiene previsto que otro sector de los vecinos de K’ara K’ara brinde una conferencia de prensa en apoyo a Reyes Villa.