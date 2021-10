Alcaldía investiga cobros irregulares tras denuncia de un local nocturno

La Alcaldía de Cercado investiga presuntos cobros irregulares en la Intendencia luego de la denuncia del dueño de un local nocturno.



“Nosotros como Intendencia vamos a coadyuvar en la investigación para llegar a la conclusión, puesto que esta es una gestión transparente. Vamos a esperar los informes respectivos. Nosotros nos vamos a defender y llegaremos al fondo”, aseveró el intendente Roberto Kotoriy.



El miércoles, el abogado de la víctima, Lurwin Ledezma, denunció que un sujeto que se hacía pasar como funcionario de la Intendencia cobraba 500 dólares semanales a diferentes locales nocturnos por información de batidas y venta de licencias de funcionamiento.



“De día funcionaba como médico y de noche como cobrador de la Intendencia. Este señor generaba grupos de WhatsApp, vendía protección y promovía las licencias de funcionamiento”, relató.



En contraparte, Kotoriy negó conocer al detenido y dijo que no es funcionario de la Alcaldía ni de la Intendencia. Presuntamente trabaja e el hospital México de Sacaba.



Respecto a los videos del presunto cobro, el intendente dijo que en ellos no aparece ningún funcionario público. Aseguró que el resultado de la investigación dará a conocer las causas de estas falsas acusaciones.



Asimismo, el vocero de la Alcaldía de Cochabamba, Henry Rico, dijo que se trata de una denuncia que no tiene sustento jurídico. Para denunciar actos de corrupción llame al 615-61515 y al 425-8030.



El secretario de Gobernabilidad, Gustavo Vargas, resaltó que la gestión municipal busca la transparencia, por ello, instó a denunciar para que se investigue.