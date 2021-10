Plantean sancionar a las alcaldías que contaminen el Rocha y no hagan plantas

Una multa para los municipios que contaminen el río Rocha fue la propuesta que hizo el exasambleísta Freddy Gonzales para solucionar el problema de contaminación de las aguas y así involucrar a las alcaldías.



“Para nosotros fue claro: el multar a las alcaldías que están contaminando el Rocha. Es que hay que tomar medidas de acción coercitivas. Estamos viendo que están desembocando aguas de baño al río Rocha, y cómo la autoridad ambiental no pueda hacer nada”, señaló.



Gonzales agregó que presentaron la denuncia a la Contraloría, pero no fue respondida. Dijo que este problema no sólo ocurre en el eje metropolitano, sino en las cinco regiones.



Por otra parte, el asambleísta departamental Diego Brañez consideró que se debe trabajar en políticas de socialización y educación ambiental más que multas.

Proyectos



Son más de 80 de proyectos que deben ser ejecutados para descontaminar el río Rocha y entre los más importantes están las plantas de agua residuales. La secretaria de la Madre Tierra, Marisela Rodríguez, indicó que aún se encuentran buscando el financiamiento para la implementación.



Sin embargo, reconoció que el principal problema que existe es la socialización con los sectores es por ello que el 19 de este mes se desarrollará un taller de la importancia de las plantas de tratamiento.



En 2019, la Gobernación anunció que se establecerían plantas en Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua con financiamiento de Francia. Gonzales aseguró que son alrededor de 11 plantas que se deben para todo el departamento.