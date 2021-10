Vecinos de Tiquipaya cuestionan 5 aspectos de planta de tratamiento

Vecinos de Tiquipaya que piden la reubicación de lugar para emplazar la planta de tratamiento de aguas residuales observan al menos cinco aspectos del proyecto.



Entre las razones se encuentran la generación de malos olores, temor a la contaminación de sus pozos de agua potable, la degradación del suelo, que no beneficiará a todos los pobladores y la falta de información técnica como el diseño final y la ficha ambiental.



“No nos oponemos a la construcción, pero pedimos que se haga en otro lugar porque en el terreno donde quieren hay vecinos viviendo, un colegio y hogar de niños. Va afectar su salud. Lo único que nos dan son diapositivas cuando pedimos información, son cuatro a cinco años que solicitamos documentación al Ministerio de Medio Ambiente y no nos dan nada, no hay ficha ambiental ni proyecto final, entonces cómo piensan hacer”, cuestionó el vicepresidente de la OTB Bruno Moqo, Rubén Peñaloza.



Aseveró que esta ausencia de información incluso sobre la cantidad de beneficiarios y tecnología a emplear lleva a pensar que el proyecto es improvisado.



“Estamos en emergencia, nos sentimos abandonados, porque además de la planta nos indican que también quieren hacer un cementerio sin consensuar”, acotó.



Por su parte, el dirigente de Cuatro Esquinas, Jorge Aguilar, comentó que las familias de ese barrio están indignados porque el pasado lunes el alcalde Juan Pahuasi, en vez de convocar a un diálogo serio, instruyó a funcionarios repartir palos e incitó a vecinos de otras comunidades a ir a la confrontación.



“Nosotros estamos en un nivel inferior de donde se piensa hacer la planta, entonces, como comunidad, no podemos pues llevar en baldes o mangueras nuestras aguas servidas, no se nos tomó en cuenta”, subrayó.



Sin embargo, el ingeniero sanitario y exgerente de Emapas en Sacaba Óscar Zelada exhortó a las partes en conflicto a conformar una comisión con expertos en el área para buscar una solución porque con los 118 millones de bolivianos que pretende invertir la Cooperación Francesa en el proyecto se puede instalar equipos de última tecnología.



“En toda planta hay un olor de ingreso del agua, pero eso tiene que estar dentro, no puede salir. Ahora se están construyendo plantas ya sin lagunas ni pozos abiertos; son compactas, cerradas y que evitan los malos olores. Esta tecnología permite que la infraestructura esté cerca de hospitales y escuelas”, enfatizó.

Diseño consensuado para evitar conflictos



Los vecinos deben participar en la elaboración del diseño porque éste debe ser acorde a sus necesidades, según el exgerente Óscar Zelada.

No se requiere predios extensos



Una planta compacta o cerrada para 100 mil habitantes se puede emplazar en 1,5 hectáreas de terreno.

Se debe garantizar calidad de agua tratada



Si el propósito es descontaminar las aguas residuales, los equipos instalados deben tener capacidad de sacar agua de calidad que se emplee para riego. Si no se ejecuta el proyecto, los pozos igual se contaminarán por filtración, según el experto.