Ante falta de trabajos, vecinos piden a empresas que limpien río Taquiña

Ante la falta de trabajos preventivos en la parte baja del río Taquiña en Tiquipaya y la proximidad de la época de lluvias, vecinos que viven en las orillas del afluente solicitaron a empresas privadas que retiren las piedras y el material que aún permanece en la zona, que en 2018 y 2019 fue afectado por aluviones.



El presidente de la OTB Juventud Chilimarca, Marcos López, indicó que los pobladores están preocupados porque aún no se inició la construcción de lagunas secas y otras obras hidráulicas para retener material en caso de que se registre un nuevo deslave en el Parque Nacional Tunari (PNT).



“Son empresas privadas que las OTB hemos conseguido y hemos exigido a la Alcaldía que firme un convenio para extraer los agregados, nos están ayudando a dragar el río y a colocar más barreras en los laterales. Solicitamos que el municipio mande un técnico para que dirija los trabajos, pero no nos mandaron a ningún ingeniero, hay un inspector que viene pero no está orientando”, subrayó.



López mencionó que la gente del sector espera que el Ejecutivo municipal envíe maquinaria pesada al sector para encauzar y dragar el río porque lo gestionado por los barrios no es suficiente.



En un recorrido este medio ayer constató que sólo existen equipos de la Alcaldía retirando piedras y arena en el primer disipador que se encuentra a la altura de barrio Satélite.



En tanto, las empresas privadas intentan crear una especie de lagunas para frenar la mazamorra si es que otra vez hay desprendimientos en la parte alta de la cuenca.



Pese al riesgo latente que hay, se observó que la mayoría de los vecinos volvió a la zona del desastre para reconstruir sus viviendas o limpiarlas para habitarlas.



“Estamos volviendo, no tenemos dónde más ir. Perdimos años de nuestro trabajo con las mazamorras y con la pandemia más, sólo nos queda empezar en este lugar”, contó otra vecina de urbanización Manzano 78.



Por su parte, el director de Cuencas de la Alcaldía, Emilio Fernández, comentó que se logró conseguir un financiamiento de 6 millones de bolivianos del Ministerio de Medio Ambiente para ejecutar disipadores y otros trabajos en la parte media que se prevé que comiencen a ejecutarse hasta el 15 de noviembre.



“Hemos firmado convenio con empresas para la explotación de agregados, y lo del financiamiento tenemos conocimiento que hasta el 20 de octubre se hará la licitación y al mes se arrancaría con los trabajos”, finalizó.

Hay dos puentes dañados; piden Intervención



Tras reclamos desde la Alcaldía de Tiquipaya informaron que se sacarán las piedras que aún permanecen debajo de las infraestructuras.

Transportistas abren caminos por el río



Para evitar dar vueltas, choferes de taxitrufis procedieron a la apertura de vías, pero solicitan ampliación.

Alertan de falta de mantenimiento



Vecinos que inspeccionaron la parte alta de la cuenca advierten que las obras que se hicieron en la parte alta requieren mantenimiento. La Alcaldía afirma que desde la siguiente semana ingresará a trabajar en la zona del desastre para reforzar prevención.