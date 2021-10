Reabren centros infantiles, pero con mitad de aforo y exigencia de vacuna Covid

El convenio tiene un plazo de tres años y se aplica a 25 servicios prestados a la carga de importación boliviana,... Ver más Tras acuerdo, carga boliviana tendrá un descuento del 42% en Puerto Arica

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, afirmó este martes que no acató el paro convocado por los cívicos y no... Ver más Copa: No apoyamos el paro cívico ni el Wiphalazo porque El Alto necesita trabajar

El presidente de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Andrés Flores,... Ver más Postergan el tratamiento de los juicios de responsabilidades contra Áñez