Conflicto en Obras Públicas revela falsificación, robo de gasolina y 60 despidos

El conflicto que se registra en la Dirección de Obras Públicas reveló ayer el robo de al menos 200 litros de gasolina, 60 despidos del personal eventual y la falsificación de la libreta de servicio militar, certificados de idioma quechua y el título de bachiller.



“La Alcaldía no puede reincorporar a los trabajadores si no cumplen con los requisitos para acceder a la función pública, entre ellos, la presentación de la libreta del servicio militar, y más si esos documentos son falsos”, dijo el vocero del municipio, Henry Rico.



El artículo 234 de la Constitución Política del Estado señala: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: (…) Haber cumplido con los deberes militares, hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.



Según el vocero: “El sindicato toma esta reacción porque alguno de sus dirigentes está involucrado en el robo de gasolina, no se puede proteger con un paro ilegal a quienes cometen ilícitos”.



Sin embargo, no todos los trabajadores retirados tienen problemas con la documentación. Willy Mollo, por ejemplo, que trabaja hace nueve años en Obras Públicas, tiene la libreta del Servicio Militar de la Base Aérea como rescatista del SAR-FAB, pero igual fue despedido de la Alcaldía.



Asimismo, Rolando Laime también fue retirado pese a que presentó su certificado de idioma quechua del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas y su libreta del servicio militar.



Rico señaló que se reconsiderará a las personas que tengan la documentación.



Sobre la documentación fraguada, el dirigente del sindicato de trabajadores de Obras Públicas, Julián Rocha, indicó: “Hay compañeros que cometieron ese error, fueron engañados. Ese tema está en la Fiscalía, eso no vamos a reclamar, pero el problema es porque hay compañeros que tienen todos los documentos originales; aun así, les estaban haciendo firmar el retiro”.



Asimismo, indicó que los trabajadores tanto con ítem como los eventuales están protegidos por la Ley General del Trabajo.



Sobre el robo de combustible, Rocha indicó: “El combustible era para tres días, pero que se investigue. Nosotros no vamos a apañar actos de corrupción”.



Los trabajadores protestaron y se declararon en huelga en Obras Públicas.